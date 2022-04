Ariano, gatto ferito e in pericolo: soccorso dalla guardia nazionale ambientale Trasferito dall'ambulanza veterinaria al Criuv di Napoli

Un gattino probabilmente malato o investito da un'auto è stato tratto in salva dalla guardia nazionale ambientale.

L'intervento provvidenziale è avvenuto nel rione valle ad Ariano Irpino. I volontari dopo aver ricevuto la segnalazione si sono subito attivati.

L'animale era in precarie condizioni e non si reggeva purtroppo sulle zampe posteriori. E' stata quindi allertata l'ambulanza veterinaria, giunta da Nola, che ha provveduto a trasportare il gatto ferito e senza padrone al Criuv di Napoli per essere sottoposto alle cure necessarie. Si tratta dell'ennesimo salvataggio da parte della guardia nazionale ambientale.

Solo pochi giorni fa il recupero di alcuni cuccioli abbandonati tra i rifiuti a Melito Irpino in sinergia con le guardie ambientali centro Italia.