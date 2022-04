Coronavirus, muore anziana. Frangipane, il reparto di Medicina torna Covid free I dati del giorno. Muore anziana di Bisaccia

Covid, ancora un decesso in Irpinia. Continua la strage di anziani in provincia di Avellino, dove poche ore fa si è spenta una 89enne di Bisaccia. Nell'ospedale arianese sono ricoverati 19 pazienti, positivi al Covid, di cui:10 degenza ordinaria (Area Covid), 5 sub intensiva (Area Covid), 2 ortopedia, 2 chirurgia. Ma intanto arrivano anche buone notizie dal Tricolle. Al Frangipane l’U.O.C. Medicina nella giornata di oggi è stata riconvertita da Reparto destinato ai pazienti Covid positivi a Reparto di Medicina, ritornando alla sua destinazione originaria.