Ariano, non c'è due senza tre: via Giacomo Matteotti sarà rifatta totalmente Si conta di ultimare entro il mese di maggio ogni intervento

Non c'è due senza tre. Dopo il rifacimento del manto stradale avvenuto nel giugno 2021, il successivo ripristino effettuato sei mesi dopo, a dicembre sempre dello stesso anno, dovuto allo sbriciolamento dell'asfalto in più punti, per via Giacomo Matteotti ad Ariano Irpino si prospetta un nuovo cantiere e banco di prova.

Il dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano lo aveva annunciato alla fine dell'estate scorsa. I lavori verranno rifatti totalmente da parte dell'impresa esecutrice. Un intervento finora rinviato soprattutto a causa delle condizioni climatiche, spargimento di sale e la concomitanza di altri lavori di scavo da effettuare proprio in questa zona.

Si comincerà martedì 26 aprile con i primi ripristini di buche e dissesti più grandi. Nei primi giorni di maggio è atteso l'intervento dell'Enel e solo dopo questi lavori di scavo si procederà in maniera si spera definitiva ad asfaltare l'intero tratto che va da via Sant'Antonio alla traversa di via Matteotti zona Pasteni ed anche viale Tigli. Si conta di ultimare entro il mese di maggio ogni intervento.