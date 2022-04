Landolfi: "Ringrazio De Luca della fiducia. Il comitato darà grandi risultati" La nomina del comandante Lucilla Landolfi, i ringraziamenti al Governatore

"Sono orgogliosa di questo incarico non solo perché un impegno di grande lustro e responsabilità per la sottoscritta - ha dichiarato la Comandante Lucilla Landolfi- ma anche perchè inorgoglisce il Comando della Polizia Locale di Monteforte, il Comune e l'Amministrazione tutta".

Così il comandante Lucilla Landolfi nominata componente del Comitato tecnico consultivo della Regione Campania. Il comitato di consulenza è di carattere regionale e le nomine sono state fatte dal governatore Vincenzo De Luca. Un organismo consultivo che decreterà le direttive regionali sul tema di compiti e competenze della polizia locale, sul territorio campano.Nel comitato ci sono i comandanti dei cinque capoluoghi campani, Ciro Esposito (Napoli), Salerno Battipaglia (Salerno), Luigi Simone (Caserta), Fioravante Bosco (Benevento), Michele Arvonio (Avellino), ma anche il comandante di Acerra, Castel San Giorgio, Parete, Telese, e della Polizia metropolitana di Napoli.Docente presso la scuola regionale per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale della Campania, il comandante Landolfi conferma un nuovo importante risultato nel suo percorso professionale.

"Il comitato - ha aggiunto Landolfi - svolge, sulla base degli indirizzi deliberati dalla giunta regionale, un'importante attività di consulenza e di coordinamento delle funzioni inerenti la polizia amministrativa, regionale e locale, ponendo particolare attenzione alle politiche integrate di sicurezza urbana al fine di assicurare il rispetto delle norme che regolano la vita civile."

"Non posso che ringraziare il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca - ha aggiunto la dott.ssa Landolfi - che ha riposto in me la sua fiducia. Sono certa che saprò ripagarla con il mio grande impegno costante e con la professionalità che da sempre contraddistingue tutti i colleghi nominati all'interno della commissione. Credo che il Presidente abbia scelto un ottimo gruppo il cui lavoro saprà dare grandi frutti."