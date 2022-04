Ariano: successo per le visite senologiche gratuite: oltre cento adesioni Una domenica all'insegna della prevenzione nella sede della pubblica assistenza Vita

Una domenica all'insegna della prevenzione. Grande risposta in termini di adesioni alla visite senologiche gratuite in programma nella sede della pubblica assistenza Vita di Ariano Irpino. L'associazione guidata da Guglielmo Ventre e da suo validissimo team, non nuova ad iniziative del genere ha ospitato più di cento donne, le quali si sono sottoposte ai vari esami grazie alla presenza di un validissimo team di medici e specialisti.

"Ringraziamo il comune di Ariano Irpino e tutti i medici per la loro umanità, disponibilità e professionalità. Grazie all'attivissimo e sempre presente Carlo Iannace e agli altri medici Michele Pipola, Maria Luisa di Cecilia, Alberigo Martino. Un ringraziamento speciale inoltre va ai nostri volontari e amici ucraini per lo loro preziosa collaborazione."