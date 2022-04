Solofra, sabato la presentazione del nuovo Centro Sociale Appuntamento alle 16 in via Melito

Sabato 30 aprile alle ore 16.00, in via Melito, verrà inaugurato e presentato il rinnovato Centro Sociale della città di Solofra. Il Sindaco Michele Vignola illustrerà, alla cittadinanza ed alla stampa, i lavori che hanno restituito nuova vita alla struttura. L’intervento di ristrutturazione ha consentito di recuperare completamente tutte le aree del Centro, incluso l’auditorium, e di trasformarlo in una struttura moderna, funzionale ed a basso impatto ambientale. La presentazione sarà anche l’occasione per spiegare alla cittadinanza quali attività ospiterà il nuovo Centro Sociale ed il suo ruolo strategico nel PUC e nel disegno della città del futuro.