Politiche sociali,progetto Aiello chiede convocazione urgente consiglio comunale La lettera del gruppo consiliare progetto Aiello

"Considerata la vicenda di cronaca che interessa il nostro comune in queste ore vista la gravità assoluta del fatto in questione considerate le condizioni di fragilità personale che possono manifestarsi in ambito familiare come gravi conflittualità fino ad arrivare a comportamenti penalmente rilevanti chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario ed urgente per trattare da realizzare lo stato delle Politiche Sociali del nostro comune e predisporre interventi concreti finalizzati a prevenire le situazioni di difficoltà sociale." E' quanto scrivono in una nota Gerardo Candido, Virgilio De Girolamo, Manlio Lomazzo e Connie Della Sala.

"Si è chiesto dunque di invitare in sede di udienza conoscitiva il responsabile dei servizi sociali ed ogni altra persona in grado di fornire informazioni sullo stato delle politiche sociali e sulle situazioni di fragilità sociale delle famiglie.

Lo abbiamo chiesto per fare il punto sulla situazione e per predisporre piani di interventi operativi e condivisi con il tessuto sociale più ampio.

I consigli comunali urgenti vengono convocati entro 20 giorni,e la notifica avverrà due giorni prima. Chiederemo ancora una volta la diretta streaming,per favorire una più ampia partecipazione del massimo organo di democrazia locale,inviteremo i cittadini e chiunque altro voglia partecipare."