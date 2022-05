Folla sotto la pioggia per l'ultimo saluto a Peter: anche il cielo piange per te Bara scortata dai compagni. Arrivo a Gesualdo da Avellino. Gli amici: sarai sempre nei nostri cuori

di Simonetta Ieppariello e Gianni Vigoroso

Anche il cielo ha pianto per l’ultimo saluto a Peter S., il sedicenne di Gesualdo, morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "San Giuseppe Moscati" di Avellino venerdì sera, dopo 4 giorni di agonia. Una pioggia battente è caduta dal cielo, intorno alle ore 16, quando la bara bianca è arrivata in paese, dall’ospedale di Avellino, per i funerali che hanno visto raccolta l'intera comunità. A scortare il feretro, a portare la bara in spalla gli amici di Peter e compagni di scuola, che hanno voluto così accompagnarlo nell’ultimo viaggio. Già dalle ore 15 la piazza Umberto I del comune sfittano ha visto raccogliersi centinaia di persone, arrivate da tutto il paese e dai comuni viciniori per dare l’ultimo saluto a Peter. Negozi chiusi, manifesti affissi agli ingressi di ogni attività commerciale, bandiera a mezza asta in Comune e un silenzio assordante, ha dominato il paese del principe dei Madrigali, in cui. E' regnata un'atmosfera surreale per tutto il tempo delle esequie nella storica chiesa di San Nicola, che sono state concelebrate da Padre Emilio, padre guardiano dei padri Cappuccini, don Rocco Salierno, parroco di Paternopoli, don Giovanni D’Italia, parroco di Carpignano. Una folla di giovanissimi ha affollato la chiesa, il sagrato e la piazza della chiesa di Gesualdo per l’ultimo commovente saluto. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro, scortato da una grande folla di amici. Presente anche la preside della scuola e alcuni docenti. Più volte il prete dall'Altare ha ricordato la straordinaria fede che ora deve dare forza ai familiari. Sul feretro bianco una maglia del Napoli Calcio, a ricordo della straordinaria passione calcistica del giovanissimo. "Veglia sui tuoi genitori. I tuoi familiari e i tuoi amici, ti porteremo sempre nei nostri ricordi", si legge sul socia. E' solo uno dei tanti messaggi di ricordo di amici, docenti e compaesani del giovanissimo morto dopo 4 giorni di ricovero nel reparto di rianimazione del Moscati di Avellino. I genitori di Peter sono stati accompagnati in chiesa dai parenti e amici, dal paese intero che si è voluto stringere attorno a loro in un gesto di straordinaria vicinanza. Fuori la chiesa uno striscione sistemato dagli studenti del Liceo Scientifico Aeclanum, che Peter frequentava con profitto. “Ti ricorderemo per sempre avrai sempre un posto nei nostri cuori”. Dicono gli amici, recita lo striscione, che è stato sistemato all'ingresso della chiesa. Peter lunedì pomeriggio era rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla testa. Un drammatico gesto volontario o un tragico incidente, queste le due ipotesi su cui indagano i carabinieri che hanno sequestrato Pc e telefonino del ragazzo, per accertare ogni aspetto della sua vita privata. In un gesto di ultimo e straordinario altruismo e rispetto per la vita i genitori di Peter hanno dato l’ok per l’espianto degli organi.