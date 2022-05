Mercato alimentare a km 0 ad Ariano: Cardito spinge per il fine settimana Don Alberto Lucarelli: "Non ha senso negli altri giorni della settimana, meglio venerdì o sabato"

Piace la proposta di istituire un mercato alimentare a km 0 nel popoloso rione Cardito ad Ariano Irpino, all'interno del piano di zona. Un'occasione importante per le tantissime famiglie che risiedono nella popolosa periferia della città.

A tal proposito, don Alberto Lucarelli, parroco del Santuario Madonna di Fatima (nella foto) ha già scritto una lettera al sindaco Enrico Franza e all'assessore alle periferie Pasqualino Molinario che oggi intendee ripropore: "Il sottoscritto sacerdote Alberto Lucarelli, parroco della comunità Madonna di Fatima ad Ariano Irpino e il consiglio pastorale, rendendosi interpreti della popolazione residente nella parrocchia, nel mese di febbraio scorso hanno chiesto l'istituzione di un mercato rionale settimanale in via piano di zona, piazza Madonna di Fatima e via Viggiano. Finora - scrive don Alberto - non è venuta una risposta alla richiesta fatta. Bisogna dire però, che in questo tempo si è tenuto un incontro con l'assessore Molinario.

Circola la voce dell'istituzione di un mercato agroalimentare a km 0 anche nelle nostre zone. La nostra comunità, pur non essendo pienamente soddisfatta di questa proposta, la vede tuttavia come un primo passo verso un mercato generale più completo che porterebbe grandi vantaggi non solo alla popolazione residente ma a tutta la città di Ariano. Il giorno più adatto per esso noi riteniamo sia il sabato o anche il venerdì, escludendo del tutto altri giorni.

Ci farebbe piacere che fosse esteso a tutto l'agroalimentare e che non vi siano limitazioni per il numero di espositori. Sono fiducioso e lo è anche il consiglio pastorale e la parrocchia che la richiesta possa essere immediatamente accolta per passare poi alla sua realizzazione."