Ariano, a battesimo il comitato salute, ambiente e territorio Una nuova realtà importante al servizio della città

Un comitato nuovo in città che si propone come peculiare finalità, l’attività politica, (non partitica), sociale e culturale, per la salvaguardia della salute, dell’ambiente e del territorio di Ariano Irpino, delle zone limitrofe e dell’Irpinia. Il Comitato Sat - fanno sapere i promotori - si impegna a battersi per la salvezza e lo sviluppo dell’ospedale Frangipane e di tutti i presidi sanitari presenti sul territorio irpino. Risponde ai soci e ai cittadini che in esso si riconoscono. Intende avere un proficuo rapporto di collaborazione con i comuni, con le province di Avellino e Benevento, con la regione Campania, le Asl territoriali e ospedaliere, ma può essere altresì, antagonista e critico sulle scelte dei vari enti ed operare per contrastare atti che si ritengano sbagliati e controproducenti. Si ispira inoltre ai valori della costituzione e pertanto ai valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo."