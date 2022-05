Reti idriche colabrodo ad Ariano, il calvario delle perdite in contrada Ponnola Abitanti esasperati alle prese con un problema annoso

Riparazioni su riparazioni in contrada Ponnola ad Ariano Irpino. Basta farsi un giro lungo la strada per rendersi conto della situazione. A nulla sono servite fino ad oggi le segnalazioni da parte dei residenti. Due perdite in atto da giorni, una accanto all'altro stanno arrecando non pochi danni e disagi. "Lo abbiamo segnalato - ci dicono i residenti ma nulla, qui non si è visto nessuno." E l'acqua comincia ad infiltrarsi anche nelle mura. E' uno spreco che purtroppo, come Ponnola, interessa anche altre zone rurali della città. E' l'intera rete obsoleta da lunghi anni che andrebbe totalmente sostituita. La speranza è che anche a Creta i lavori vengano eseguiti con criterio e non ci si perda in un bicchiere d'acqua sulle competenze relative alla sostituzione di due tubi restanti sui quali sembra che vi siano difficoltà. "Riparate tutto ma bene e poi asfaltate la strada, che non avvenga anche qui il disastro di via Giacomo Matteotti."