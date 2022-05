Ughi e Canino promuovono Classicariano: "E' qui la vera casa della musica" Applausi a distanza per Emerico Maria Mazza ideatore della rassegna internazionale

Sono state definite due leggende del panorama musicale italiano ed internazionale. Uto Ughi e Bruno Canino, due grandi. Per la prima volta insieme ad Ariano Irpino, nel museo della ceramica di palazzo forte in un concerto di quelli davvero da incorniciare, grazie all’intuito e all’abnegazione dell’ideatore di Classicariano Emerico Maria Mazza la cui regia è risultata importante e preziosa anche a distanza.

Ughi in coppia con Canino hanno emozionato la sala gremita fino all'inverosimile di palazzo Forte. Presente fra gli altri consigliere per la strategia nazionale aree interne del ministro per il sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna ex presidente della provincia di Avellino Domenico Gambacorta, le assessore Veronica Tarantino e Lucia Monaco e i consiglieri comunali Marco La Carità e Antonio Della Croce. Apprezzamenti per la rassegna Classicariano da parte del violinista Uto Ughi: "E' qui la vera casa della musica. E' nei posti piccoli, che ritengo, ci sia una maggiore attenzione. C'è meno distrazione, rispetto alle grandi città. Qui un concerto è davvero un evento, rispetto ai grandi luoghi dove queste iniziative si disperdono come in un fiume." Particolarmente motivato anche il pianista Bruno Canino: "E' per me sempre un onore tornare ad Ariamo Irpino, dove ci sono cari amici. Sono un professionista, mi invitano, faccio il mio mestiere e qui vengo con particolare piacere. Essendo poi campano, napoletano, fa piacere visitare questi bei luoghi così civili."

Le immagini del concerto, oggi alle 14 nell'edizione del telegiornale di Ottochannel sul canele 696 Tv del digitale terrestre.