Festa di fine anno del servizio integrativo al nido a Grottaminarda Un diplomino ed ulivo della pace donato da Coldiretti

Un diplomino ed un bonsai per i bimbi del servizio integrativo al nido in occasione della festa di fine anno organizzata dalle operatrici della struttura comunale di via Condotto.

La piantina, un ulivo della pace, è stata donata dalla Coldiretti provinciale, quale simbolo del cammino di questi bambini, in quanto se piantata potrà accompagnarli nel loro percorso di vita.

Le attività pedagogiche del Servizio Integrativo al Nido promosse dal consorzio del piano di zona sociale A 1 e dal comune di Grottaminarda, sono iniziate il 4 ottobre, dando la possibilità ai piccoli tra i 12 ed i 36 mesi, di sperimentare attraverso il gioco, la socialità al di fuori dell'ambito familiare