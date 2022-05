Un parcheggio moderno a servizio del centro città ad Atripalda Il sindaco Giuseppe Spagnuolo: "Una struttura tecnologicamente all’avanguardia"

Un parcheggio moderno a servizio del centro città, una struttura tecnologicamente all’avanguardia e totalmente automatizzata di cui potranno beneficiare i cittadini, ma anche coloro che raggiungono Atripalda per motivi di lavoro, per shopping o svago: domani, giovedì 19 maggio, alle ore 10.00 la riapertura del parcheggio sottostante la villa comunale “Don Giuseppe Diana” in via Circumvallazione ad Atripalda.

Saranno presenti il primo cittadino di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, l’assessore al traffico, Mirko Musto e l’intera amministrazione comunale. Saranno presenti, inoltre, il comandante della Polizia Municipale, Domenico Giannetta, ed il geometra Felice De Cicco dell’Ufficio Tecnico del Comune di Atripalda.

L’area sosta, già esistente, è stata riqualificata e totalmente automatizzata. E’ dotata di semaforo e sbarre di accesso. Avrà una cassa continua ed un servizio di videosorveglianza. Inoltre, sarà possibile sottoscrivere abbonamenti per la sosta notturna. La capienza del parcheggio è di circa 35 posti auto. La villa comunale, che ospita il parcheggio, in questi giorni è stata interessata da un’intensa attività di pulizia e di manutenzione del verde pubblico.

“La città - dichiara il primo cittadino, Giuseppe Spagnuolo - si dota di una infrastruttura molto utile perché posta al servizio del centro, in particolare della piazza che è il luogo principale di ritrovo per i nostri concittadini, ma anche per chi viene da fuori per ragioni di lavoro o di svago. Quello che riapriamo domani è un parcheggio totalmente rinnovato, con tutte le caratteristiche di un’area sosta moderna. Abbiamo riqualificato la superficie e abbiamo introdotto alti standard di sicurezza e di decoro”.

“Il nuovo parcheggio- dichiara l’assessore al traffico, Mirko Musto – ha visto l’installazione di una colonnina d’ingresso e d’uscita con sbarre, una cassa continua automatica per il pagamento del ticket e di quattro telecamere per la lettura, all’ingresso e all’uscita, delle targhe delle auto. Si tratta, perciò, di un’area sosta finalmente degna di questo nome. A breve daremo anche tutti i dettagli per la possibilità di sottoscrivere abbonamenti per la sosta in orario notturno. Il parcheggio della villa comunale sarà senza dubbio struttura utile a rendere meno congestionata quell’area e a fornire un servizio molto atteso dagli atripaldesi e da chi viene da fuori”.