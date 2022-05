Ariano, il comitato salute ambiente e territorio interviene sulla Russo-Anzani Irene Masciola: "E' la prima vittoria nel segno della legalità e decoro urbano"

Il neo comitato alute, ambiente e territorio, attraverso la vice-coordinatrice Irene Masciola, aveva denunciato che ad Ariano Irpino, la piazzetta Ettore Scola, la scorsa estate: "era stata letteralmente privatizzata e che soltanto dal 4 novembre scorso era stata restituita alla sua destinazione di parcheggio a servizio del centro storico, peraltro solo parzialmente, mentre era rimasta privatizzata una parte recintata con fioriere, non per essere utilizzata, ma soltanto per inibire il parcheggio.

Il 16 maggio, anche il senatore Aleandro Longhi, coordinatore del comitato salute, ambiente e territorio, aveva denunciato sui social che, nonostante il mio appello nulla era cambiato. Soltanto dal 17 maggio nella piazzetta si è finalmente ripristinata la normalità e la legalità. Gli amministratori del Comune non si erano accorti di nulla o forse facevano finta di non sapere? Vivono ad Ariano o su Marte? Dopo questa prima vittoria, continueremo la nostra battaglia per la legalità e la convivenza civile. Chiederemo per questo, come prevede la legge, l’accesso agli atti, allo scopo di ricostruire questa strana vicenda. Vigileremo affinché nell’estate che si accinge ad arrivare, non si giunga di nuovo a privatizzare la piazzetta. C’è il largo marciapiede di Palazzo Forte, che può ospitare tavolini e sedie per le attività di ristorazione previste dalle normative vigenti: perché non utilizzarlo?