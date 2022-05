Ariano, il palo sta crollando: lo legano con una corda lasciandolo in bilico Seria situazione di pericolo in via XXV aprile ad Ariano Irpino

Un palo della pubblica illuminazione sradicatosi da un marciapiede, probabilmente a causa delle intemperie è stato lasciato in bilico, con una corda di fortuna agganciata ad una ringhiera di ferro ed un semplice nastro bianco rosso della polizia municipale di quelli che si usano per indicare un pericolo in atto. Il punto esatto di questa decisione a dir poco scellerata è via 25 aprile, di fronte all'imbocco Tranesi, lungo la strada che dall'ex sede della comunità montana dell'ufita porta a via San Domenico. Una delle zone tra l'altro più ventilate della città, dove già nei mesi scorsi altri due pali hanno subito la stessa sorte, rimanendo anche in quell'occasione a lungo in una situazione di pericolo per la pubblica incolumità. Per quanto tempo dovrà ora rimanere in bilico questo palo con il rischio di centrare auto o pedoni in transito?