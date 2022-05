Marciapiedi sconnessi e sampietrini volanti lungo la statale 90 ad Ariano Ecco come si presenta Cardito, nei pressi dell'imbocco del piano di zona

Andare in farmacia o nei negozi accanto, con il rischio di cadere e ferirsi. Sotto accusa nel popoloso rione Cardito ad Ariano Irpino, finiscono i marciapiedi. Non bastava la pericolosissima rotatoria, con una strettoia in curva nei pressi del deposito Air e Amu dove ogni giorno i pedoni sono a rischio. A destare preoccupazione sono i sampietrini sconnessi e sparsi a bordo strada che il più delle volte schizzano anche sulla statale 90, come già accaduto nella vicina rotatoria. Opere che andrebbero sottoposte a manutenzione. Nulla di tutto questo, con seri pericoli soprattutto per molti anziani che per svariate esigenze attraversano questo tratto di strada. Marciapiedi che in questo stato costituiscono un serio pericolo soprattutto per le persone diversamente con carrozzine o scooter elettrici. La speranza è che si possa intervenire al più presto per eliminare questo serio pericolo.