Notte al buio in via Fontananuova ad Ariano Illuminazione pubblica a singhiozzo lungo le strade del centro

E' stato buio totale per tutta la notte. Un black out che ha interessato alcune strade nella parte alta della città ad Ariano Irpino a partire da via Fontananuova. E' proprio in questa zona che i lampioni della pubblica illuminazione sono rimasti totalmente spenti. Meno male che qualcuno, compreso il pastaio arianese Gianni Lagrimosa ha acceso una luce nel cuore della notte davanti alla propria attività.

Fatta eccezione dell'interruzione di energia elettrica programmata nella giornata di ieri dalle 9 alle 16.30 in alcune zone del centro tra cui via Parzanese in modo particolare non risultano avvisi o comunicazioni riguardo sospensioni notturne.