La ceramica arianese sotto i riflettori nazionali ed internazionali Riscoprire e rivivere la tradizione ceramista da sempre parte del patrimonio culturale cittadino

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino, ha aderito a Buongiorno Ceramica! 2022, un evento nazionale promosso dall'associazione Italiana città della ceramica che coinvolge le 45 principali città italiane della ceramica.

Domani sabato 21 e domenica 22 maggio si susseguiranno mostre, visite guidate, laboratori e momenti di riflessione offrendo ai partecipanti l’occasione di riscoprire e rivivere la tradizione ceramista da sempre parte del patrimonio culturale cittadino.

Buongiorno Ceramica è anche contemporaneità, sperimentazione e scambio come conferma l’esposizione Ritorno a Fuping: Sulla Via della Ceramica: dall’Italia alla Cina e ritorno. Il legame tra gli artigiani arianesi e la Cina nasce con la residenza d’artista in collaborazione con il Pottery Art Village di Fuping alla quale prendono parte 50 ceramisti delle città Aicc. Nell’estate del 2019 ha preso il via un programma di residenze a Fuping della durata di circa 50 giorni che ha l’obiettivo di stimolare la realizzazione di opere e mostre itineranti in Cina e in Italia.

In occasione di Buongiorno Ceramica il Comune di Ariano Irpino e Aicc riuniranno gli artisti delle residenze per celebrare i risultati ottenuti durante le prime residenze e avviare un percorso itinerante nelle diverse Città della Ceramica che ne sono state protagoniste.

I 14 artisti saranno ospiti in città, anche grazie all’intuizione del ceramista arianese Luigi Russo componente del primo gruppo di residenti, dove esporranno le proprie opere plasmate per farsi portatrici delle sensazioni e delle emozioni ispirate dall’esperienza cinese.

Ecco il programma

Sabato 21 maggio, ore 10:00. Liceo in mostra. Sala espositiva del castello normanno in villa comunale

I giovani protagonisti dell’Istituto d’Istruzione superiore Ruggero II esporranno i lavori frutto della propria creatività al di fuori dal contesto scolastico e in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Ore 17:00: presentazione del progetto e mostra Ritorno a Fuping 2022. Sulla via della ceramica: dall’Italia alla Cina e ritorno. Sala conferenze del palazzo degli uffici in via tribunali.

La residenza artistica promossa nel 2019 da Aicc in collaborazione con il centro internazionale ceramico di Fuping, in Cina, nata con lo scopo di creare uno scambio culturale sulla ceramica tra I due Stati, diventa oggi momento di confronto sulle possibilità di crescita e internazionalizzazione di uno dei prodotti caratterizzanti del Made in Italy.

I 14 ceramisti italiani che hanno avuto il privilegio di vivere l’esperienza del Fuping Pottery Art Village, ne parleranno con Giuseppe Olmeti, direttore tecnico di Aicc, e Matteo Zauli, curatore del progetto con la partecipazione del Sindaco Enrico Franza. Durante l’inaugurazione della mostra assisteremo a un collegamento video tra artisti, i Comuni coinvolti e da Fuping i componenti della famiglia Xu e I-Chi-Hsu.

Ore 19:00: Inaugurazione mostra Ritorno a Fuping, Palazzo Forte in via a D’Afflitto. I 14 ceramisti provenienti da tutta Italia e protagonisti dell’esperienza di Fuping nel 2019, esporranno le loro opere ispirate all’esperienza cinese seguendo il filo conduttore del ricordo, dell’insegnamento ricevuto, dell’amicizia instaurata e della condivisione vissuta.

In esposizione le opere di Ivana Antonini, Rino Attanasio, Patrizio Bartoloni, Antonio Bonaldi, Monika Grycko, Giancarlo Lepore, Marcello Mannuzza, Mirko Marcolin, Mrcorto & Luca Pi, Luce Raggi, Giovanni Ruggiero, Luigi Russo e Marco Ulivieri.

Mostra fotografica curata da Gabriele Resmini Durante il loro soggiorno, i ceramisti hanno avuto occasione di immortalare i momenti più interessanti e scorci di vita della Cina che verranno esposti e proiettati per rivivere e condividere le indescrivibili esperienze vissute.

Domenica 22 maggio ore 09:30-12:30. Visite guidate al museo civico e della ceramica e al polo didattico e scientifico. Centro Storico. Sarà possibile partecipare a visite guidate in collaborazione con Amici del Museo e Fondazione Sistema Irpinia. Durante la mattinata presso il Polo Didattico e Scientifico si terranno anche laboratori di ceramica. Per entrambe le iniziative è gradita la prenotazione.

Ore 17:00 l’atrio del Palazzo degli Uffici si trasformerà in un laboratorio all’aperto dove gli artisti terranno dimostrazioni pratiche di lavorazione al tornio. Tra questi il ceramista vietrese Lucio Liquori e Rino che proporrà la lavorazione della porcellana. Inoltre, gli artisti saranno impegnati nella decorazione di un pannello espositivo sul quale ogni partecipante, unitamente ai ceramisti arianesi, lascerà il proprio segno distintivo. Il pannello verrà donato alla Città di Ariano come simbolo e ricordo indelebile di questo evento dedicato alla ceramica.