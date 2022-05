Marciapiedi sconnessi e palo in bilico, nessun intervento: studente inciampa Nuovo sos da Cardito e via XXV aprile ad Ariano Irpino

Forse si deciderà di intervenire a Cardito nei pressi della farmacia per mettere in sicurezza un tratto di marciapiedi pericolosissimi quando qualcuno finirà in ospedale.

Stamane l'ennesima caduta, è la terza nel giro di pochi giorni. Una lastra di marmo ieri mattina era addirittura arrivata sui bordi della statale 90 delle puglie poi fortunatamente allontanata da un passante. A nulla è servito finora l'appello all'amministrazione comunale.

Stesso discorso per via XXV aprile dove un palo della pubblica illuminazione è ancora in bilico, in piena curva, con una corda di fortuna. E' accaduta la stessa cosa nei mesi scorsi per un altro palo fratello sventurato all'imbocco di località Tranesi. E' ancora lì anche lui in quelle condizioni senza essere mai stato sostituito.