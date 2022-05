La protezione civile flumerese entra nelle scuole: prevenzione al Parzanese Un corso di 30 ore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, addetto al primo soccorso e antincendio

Gli alunni della 3^B del liceo scientifico del Liceo Pietro Paolo Parzanese di Ariano Irpino, nell'ambito del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro), hanno seguito un corso di 30 ore relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e addetto al primo soccorso e antincendio, tenuto a cura dell'associazione di volontariato "Impegno e Solidarietà" della protezione civile di Flumeri.

Ad un primo ciclo di lezioni teoriche, svoltesi in modalità a distanza, dal presidente della protezione civile flumerese Francesco Giacobbe, sono seguiti incontri di esercitazione pratica, in tutta sicurezza, in orario antimeridiano, nel cortile retrostante l'edificio del liceo Parzanese, e, all'occorrenza, in aula.

Oltre all'applicazione pratica, con l'ausilio dei manichini forniti dall'associazione, delle tecniche di primo soccorso, gli alunni sono stati messi alla prova anche nell'antincendio. Ciascuno di loro, ad esempio, si è cimentato nello spegnere dei focolai, apprendendo la giusta tecnica nell'uso degli estintori, ed è stato addestrato alla corretta tecnica per salire su una scala, srotolare prima e riporre poi le manichette antincendio ed altro.

Al termine del percorso, tenuto sotto la vigilanza della tutor della scuola, la docente Maria Luparella, da sempre sensibile e attenta a queste tematiche, gli alunni, presso la sede dell'istituzione scolastica, hanno sostenuto una prova di verifica finale e conseguito l'attestazione.

L'esperienza è risultata molto valida, riuscendo a coinvolgere gli studenti, e nel contempo a fornire loro le competenze trasversali richieste dal loro percorso di studi. Esperienza di sicuro da ripetere anche nei prossimi anni con nuovi alunni. Essenziale è risultato l'apporto fornito dai componenti della Protezione Civile di Flumeri, ed in particolare del suo presidente Francesco Giacobbe, persona molto preparata e professionalmente qualificata.