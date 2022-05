Protezione civile in campo nella terra dell'osso: esercitazioni a Bisaccia Prove di evacuazione dei vari plessi e simulazioni in occasione della giornata della sicurezza

Curiosità, grande interesse e voglia di sentirsi parte attiva della protezione civile che proprio in alta irpinia ha mosso i primi passi, sulle macerie del disastroso sisma del 1980. Un impegno costante e incisivo che dura da oltre 40 anni. E' il grande ruolo della protezione civile. Al primo posto la prevenzione, partendo dalle giovani generazioni, dalle scuole.

Su richiesta dell'istituto scolastico Tasso di Bisaccia i volontari dell'attivissimo gruppo comunale protezione civile di Bisaccia, della protezione Civile flumerese tra le più attive in Campania in termini di mezzi, risorse e professionalità e della Misericordia di San Mango sezione Bisaccia anch'essa presente e attiva sul campo hanno messo in atto prove di evacuazione dei vari plessi, simulazioni ed esercitazioni in occasione della giornata della sicurezza.

Un evento pienamente riuscito, particolarmente coinvolgente, molto apprezzato dagli studenti, docenti e dirigenza scolastica.

Solo pochi giorni fa un'altra significativa iniziativa ad Ariano Irpino da parte della protezione civile flumerese guidata da Francesco Giacobbe.

"30 anni di volontariato nella protezione civile ed una competenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a disposizione degli altri. È nella scuola che abbiamo sempre lavorato, perché è lì che nasce la protezione civile nell'unica frase che accomuna tutti: anch'io sono la protezione civile. Mi sento di ringraziare ancora una volta i ragazzi del Parzanese e le docenti D'Alessandro e Luparella, oltre alla direzione scolastica. Abbiamo una nuova struttura per la Flumerese, che a breve inaugureremo, proprio ad Ariano Irpino."