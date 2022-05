Ariano, cimitero: il comune gli scemi progettuali per le cappelle gentilizie Ecco tutti i dettagli

La giunta comunale ha approvato gli schemi e le disposizioni progettuali per la realizzazione delle cappelle gentilizie cimiteriali.

Il risultato raggiunto, segna la fine dei lavori del primo lotto di ampliamento del cimitero comunale e la fine della procedura di vendita dei loculi e dei suoli edificabili, dichiarando aperte le attività edificatorie delle cappelle gentilizie.

Dalla data di collaudo, approvato lo scorso 23 novembre 2021, si è proceduto alla redazione e sottoscrizione di 943 titoli di proprietà dei suoli edificabili e dei nuovi loculi realizzati, previa verifica della completezza dei pagamenti previsti (acconti e saldi).

Mediante la delibera n.100 approvata in data 10 maggio 2022, il comune di Ariano ha reso disponibili le linee guida necessarie per la realizzazione delle cappelle gentilizie, le quali, descrivono le caratteristiche principali, quali dimensioni, ingombri, volumi, altezze e materiali e forniscono una base progettuale predeterminata da rispettare per la realizzazione delle due tipologie di cappelle previste: cappella di tipo A e cappella di tipo B.

Il tutto per garantire una disciplinata attività edificatoria pur riconoscendo una certa flessibilità nella scelta dei materiali e dell’estetica in genere.

La documentazione fornita, consultabile sul sito del Comune di Ariano Irpino, consentirà di accelerare l’attività edificatoria e snellire la procedura amministrativa. I soggetti interessati, infatti, in alternativa al permesso a costruire, dovranno presentare una semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attenendosi alle suddette disposizioni.

Inoltre, sono rese disponibili ai tecnici incaricati, le indagini geologiche contenute nel progetto esecutivo di ampliamento per le successive autorizzazioni sismiche da richiedere all’Ufficio del Genio Civile comunale.

Si ricorda, in ultimo, che presso la sala conferenze del Palazzo degli Uffici, sono in consegna le ultime copie degli atti di proprietà stipulati ogni mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 16.00.