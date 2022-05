Ariano: apertura del nuovo campo estivo alla taverna delle monache E' l'esempio di un progetto vero di inclusione sociale

I ragazzi del progetto “Campo Village”, realizzato dalla cooperativa sociale Bmore eccellenze per il sociale, hanno dato avvio ad una nuova stagione estiva con i bambini con l’apertura del campo estivo.

L’open day ha consentito ai genitori e ai bambini di visitare e conoscere la taverna delle monache, presso cui sarà realizzato il campo estivo, e di toccare con mano le attività che saranno realizzate durante l’estate.

Il campo estivo è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 15 anni e durerà per tutta l’estate. Una bella opportunità per permettere ai bambini di non stare a casa ma di divertirsi con tante attività all’aria aperta accompagnati dagli operatori del progetto campo village.

Si tratta di un progetto di inclusione sociale che, ormai da vari anni, si occupa di attività di vario genere, tra cui agricoltura sociale, artigianato, promozione del territorio, il cui scopo è promuovere “lo stare insieme” eliminando le diversità. Un luogo incantevole con operatori pronti ad accogliere i bambini.