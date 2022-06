La terra trema in Campania: 4 scosse in poche ore. Doppio sisma a Monteverde A Monteverde la scorsa notte scossa 2.5, poi nuovo evento più lieve

Terremoto, quattro scosse in poche ore in Campania. Si tratta di eventi tellurici di lieve entità. A registrare le scosse sono stati i sismografi dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il primo sisma è stato registrato la scorsa notte a Monteverde, in provincia di Avellino alle ore 2.09, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.9620, 15.5340 ad una profondità di 10 km. La seconda scossa sempre a Monteverde è stata registrata alle ore 10.25 con una magnitudo di 1.3. Alle 12.10 la terza scossa di magnitudo 1.5 è stata localizzata a Morcone in provincia di Benevento. La quarta alle 12.41 di una magnitudo 2.1 è stata registrata a conca della Campania in provincia di Caserta. Non si registrano danni a cose e persone e i quattro eventi sismici non hanno relazioni tra loro.