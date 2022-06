Moscati: decoder in pediatria. "Un dono ai bambini per dare serenità" Il sindaco di Aiello del Sabato consegna i decoder al reparto dedicato ai bambini

"Stamattina con infinita e sincera gioia nel cuore, io e l'assessore con delega alla gentilezza Alessandra Maddaloni siamo stati al reparto Pediatria dell'Ospedale Moscati per procedere alla consegna della donazione pensata specificatamente per il reparto. Una buona pratica di gentilezza promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito del progetto nazionale Costruiamo la Gentilezza" afferma il sindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta.

"Tutto il personale del reparto e in primis il primario Dott. Vitale sono stati felicissimi di accettare in dono i decoder per le TV nelle stanze di degenza dei bimbi/e che purtroppo ne erano sprovvisti. Un modo semplice e sincero per essere gentili e premurosi con chi ne ha più bisogno, con chi come queste piccole anime si trova ad affrontare piccole e grandi difficoltà che li deviano dalla normalità e dalla serenità di cui ogni bimbo/a deve godere ogni giorno. Per noi dell'amministrazione, la pratica della gentilezza è pratica quotidiana che ci arricchisce di emozioni nuove e belle ogni giorno" conclude il primo cittadino.