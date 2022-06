Il coraggio e la grande determinazione di Maria Grazia Pucillo Dopo aver insegnato a generazioni di giovani ha sorpreso ancora una volta tutti

La ripartenza nelle aree interne è fatta anche di sacrifici, coraggio e determinazione. La storia che vi raccontiamo arriva da Castel del Lago ed è davvero significativa di questi tempi.

In origine era 'Gemelle Bar ' in omaggio alle figlie gemelle siamesi della signora Luigia Carpentiero, storica commerciante di Castel del Lago, e del professore Aristide Gabriele Pucillo. In seguito l'attività di famiglia è passata al nipote prediletto Aristide Ciarcia, ma l'anima del rinomato esercizio commerciale è stato fino all'ultimo Mario Ciarcia, maestro impareggiabile alla macchina del caffè.

La storica caffetteria di piazza Castralaci è famosa in ogni dove per la miscela preparata come una volta. È qui, ai confini tra Sannio e Irpinia, che si può degustare ancora a prezzi incredibili un aroma inconfondibile, quello del vero espresso napoletano. Oggi a ricevere la clientela affezionata c'è la professoressa Maria Grazia Pucillo. Sorriso e garbo: sono i tratti distintivi della signora che dopo aver insegnato a generazioni di giovani ha scelto di dedicarsi alla storica attività di famiglia.

"È una istituzione per la comunità. Siamo grati per la funzione di aggregazione sociale che la caffetteria del professore svolge da sempre", ha dichiarato il sindaco di Venticano, Luigi De Nisco, facendo visita al locale per complimentarsi con la prof Pucillo.