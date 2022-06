Zungoli, il borgo irpino si prepara ai festeggiamenti per Sant'Anna Organizzata una raccolta fondi online

“Dopo tre anni dall'ultima volta, il 26 Luglio vogliamo far rivivere l’emozione della Festa di Sant’Anna alla comunità zungolese. Attraverso questa raccolta fondi su GoFundMe chiediamo a chi, magari anche da lontano, vorrà contribuire per continuare la tradizione”.

Il Comitato Festa della Parrocchia di Zungoli, in provincia di Avellino, formato da giovani pronti a dare una mano a chi con esperienza ha portato avanti questa tradizione, ha avviato una campagna online che ha già raccolto 1.700 euro.

Il 26 luglio per la comunità zungolese - si legge - è un giorno di consueto ritrovo, di raccoglimento, di ricongiunzione ma soprattutto di festa. Si tratta della festa patronale di Sant’Anna - scrivono gli organizzatori- in qualche modo la protettrice del nostro paese, che rappresenta un elemento costitutivo della nostra tradizione che va tutelata e portata avanti nel tempo”. Ecco come contribuire. La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/festa-di-sant-anna-zungoli