Aggredito da pitbull mentre fa jogging. "Storia assurda,dita salve per miracolo" Il racconto del sindaco di Aiello del Sabato: Rino è un mio amico. Sono corso a fargli visita

"Nel pomeriggio di ieri ho fatto visita a Rino, dopo la disavventura di ieri mattina ad Atripalda.

Due pitbull, entrambi senza museruola ed uno senza neanche guinzaglio, lo hanno azzannato mentre faceva running lungo la pista ciclabile sulle sponde del fiume Sabato. Una storia assurda.

Rino ha riportato ferite e morsi lungo tutto il corpo, con 25 punti alla mano e le dita salve per miracolo. Poteva andare molto molto peggio.

Non è accettabile andare in giro con cani di questa taglia senza rispettare le leggi. Il guinzaglio e la museruola sono obbligatori.

Non è accettabile che una qualsiasi persona, ragazza, bimbo debbano essere in pericolo per episodi del genere". Così il sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta racconta su facebook la storia dell'uomo aggredito mentre faceva jogging Domenica pomeriggio.