Una nuova vita per Billy, il cane eroe che salvò la sua anziana padrona Una storia davvero commovente, di quelle da raccontare

Billy è un bel cane meticcio color crema che ha vissuto i primi 5 anni della sua vita in compagnia della sua mamma umana ultra novantenne. Facevano una bella vita insieme. In campagna. Libero per i campi, a mangiare ciliege senza mai perdere di vista la sua amica. Condividevano tutto. Dall'alba al tramonto. La pioggia e il sole. La vita di campagna e il riposo. Insomma una simbiosi perfetta.

Purtroppo però gli anni iniziano ad essere pesanti per la nonnina, 97 sono tanti. Le forze diminuiscono, le gambe a volte non reggono. Il figlio è preoccupato, vive lontano, all'estero. Vuole il meglio per la mamma e il suo amico a 4 zampe.

Un giorno riceve la notizia che più temeva. Sua mamma è caduta. Fortunatamente c'era Billy con lei. È riuscito a sollevarla e portarla in casa. Non si sa come ha fatto, ma l'ha fatto. Veramente un cane da pronto soccorso.

La nonnina non può più restare da sola. Il bravo figlio pensa di affiancarlo ad una governante, ma purtroppo le cose non vanno bene. Vuole portala con sé a casa sua, ma lei si rifiuta. Nessuno vuole lasciare la propria casa. L'unica soluzione è una casa di riposo per anziani. E così si conclude la vita insieme dei due amici. La nonnina sarà affidata ad una struttura sicura, ma per Billy non si trova la soluzione. Billy è un cane eccezionale, veramente intelligente. Non sappiamo se da queste poche righe si comprende il valore. Per quel poco che l'abbiamo conosciuto abbiamo capito che ha una marcia in più, ideale come animale per pet teraphy. Non potevamo girarci dall'altra parte. Ma il tempo stringe, la nonna in pochi giorni entrerà nella casa di riposo e il figlio deve tornare alla sua vita."

Le volontarie gestiscono centinaia di emergenze, altrettante anime che cercano casa, le adozioni sono difficili, ma ecco che le congiunzioni astrali sono benevole nei confronti di Billy.

"Si fa avanti la possibilità di andare da una famiglia, quella perfetta. Marito, moglie, figli, due cani adottati, una casa spaziosa, tanto amore. Il preaffido deve essere fatto in fretta, non c 'è molto tempo, tutti incrociamo le dita e tutto ciò che si può incrociare. La speranza è legata ad un filo, o qualche famiglia o il canile. Il preaffido va benissimo. È proprio la famiglia perfetta. Billy ha una nuova casa e nuovi amici umani. Da qualche giorno Billy vive la sua nuova vita. Si sta integrando. Sta bene e starà sempre meglio. Noi siamo felici. A noi piacciono le storie a lieto fine, e questa lo è."