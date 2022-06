Mercoledì da bollino rosso ad Ariano: ecco cosa sta accadendo Proteste e disagi lungo la Variante

Mercoledì da bollino rosso lungo la Variante, versante Martiri ad Ariano Irpino. Code e rallentamenti da stamane lungo la trafficata arteria a causa dei lavori di scavo in atto e il posizionamento di due semafori, sia in direzione Napoli che Foggia. Lavori che secondo gli automobilisti, bloccati nella morsa del gran caldo di questi giorni con temperature altissime andrebbero eseguiti nelle ore notturne come avviene in tante città attraverso una gestione intelligente di tali interventi. Notevoli i disagi e le proteste.

E sul versante opposto sempre della statale 90 delle puglie, Maddalena, San Pietro, Cardito, Piano di Zona manto stradale grattato da giorni e ripristino dell'asfalto che tarda ad arrivare.

Si spera che almeno in questo caso, l'intervento possa essere programmato in orari notturni con meno disagi e sofferenze a causa anche del caldo torrido per automobilisti ed autotrasportatori in transito.