Covid, muore donna ad Ariano. Escalation di contagi in Irpinia Oltre mille casi in soli due giorni. Muore anziana di Bagnoli al Frangipane

Covid, oltre mille contagi in soli due giorni in provincia di Avellino e un'altra vittima. Una 85enne di Bagnoli Irpino, è arrivata in serie condizioni al pronto soccorso del Frangipane ed è morta poche ore dopo. Intanto nell'ospedale arianese sono otto i malati covid ricoverati 6 in Degenza ordinaria (Area Covid) e 2 in Sub Intensiva (Area Covid).