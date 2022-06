Frada, stella irpina a Milano. Un successo l'esibizione in piazza Duomo Protagonisti nel concerto benefico di J-Ax e Fedez

Frada e Kyv, orgoglio musicale irpino, infiammano Piazza Duomo a Milano. Al concerto di Fedez e J-Ax, dinanzi a migliaia di fan, hanno contribuito alla raccolta fondi per bimbi con patologie neurologiche. Nella piazza milanese più famosa hanno cantato e trascinato all'applauso la folla in delirio.

Frada, nome d’arte di Francesco D’Agostino, è un giovanissimo cantante italiano nato nel 2000 a Montefalcione in provincia di Avellino. Tra i tanti artisti che ieri si sono esibiti al concerto Love Mi ha portato sul palco i suoi brani facendo cantare e ballare il pubblico e i suoi fan. Il concerto, a scopo benefico, è stato organizzato da Fedez, in collaborazione con J-Ax, e si è tenuto in Piazza del Duomo a Milano a partire dalle ore 18 ed è stato trasmesso in diretta su Italia 1. Si sono alternati sul palco vari artisti italiani celebri e famosi, ma anche cantanti più giovani ed emergenti, che con questa occasionehanno potuto farsi conoscere maggiormente dal pubblico italiano. Tra questi c’è anche Frada, che ha sempre avuto la passione per la musica fin da quando era piccolo. Ha pubblicato il suo primo singolo nel 2019, intitolato Felpa Blu con un featuring di Axel Neiz e l’anno successivo ha partecipato all’edizione di X Factor, ottenendo un grande successo presso gli spettatori e facendo aumentare, in questo modo, il suo seguito sui social network e sulle piattaforme musicali come Spotify. Ha realizzato, successivamente, altri brani come Mosca, Merchandise, Perché mi guardi così, 30 in Hotel.Si è aperto sulle note di 'Il ragazzo d'oro' di Caneda, 'Love Mi', il concerto benefico e gratuito promosso da Fedez con J-Ax in piazza del Duomo per raccogliere fondi in favore di Tog - Together to Go, la onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. A circa mezz'ora dall'inizio del live la piazza è esplosa in un boato quando Orietta Berti, tra gli special guest della serata, si è affacciata sul palco.