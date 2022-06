Grottaminarda, dal 2 luglio entra in vigore l'isola pedonale Istituita su Corso Vittorio Veneto tutti i sabato e le domeniche

Con Ordinanza n. 29 del Responsabile del IV Settore - Polizia Municipale, istituita, su richiesta dell'Amministrazione Comunale guidata da Marcantonio Spera, l'isola pedonale sul Corso Vittorio Veneto tutti i sabato sera dalle ore 20:30 alle 24:00 e tutte le domeniche dalle ore 19:00 alle 24:00.

Il provvedimento a firma del Tenente Alfonso Di Muro, sarà in vigore da sabato 2 luglio a domenica 28 agosto e pone il divieto ad ogni mezzo di circolare e di sostare, nei giorni e negli orari suddetti, dall'incrocio di via Valle/Nostradonna con via Flammia/via Angelo Antonio Minichiello, nonchè su piazza XVI Marzo fino alla fine di Corso Vittorio Veneto.

L'Ufficio Manutenzioni si occuperà della segnaletica e degli altri strumenti per interdire la circolazione veicolare mentre il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine vigileranno sull'osservanza dell'Ordinanza.