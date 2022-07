Ariano, salvataggio di un cane in un laghetto da parte dei vigili del fuoco Hanno utilizzato le stesse tecniche fluviali, per recuperare persone bloccate in acque

Hanno utilizzato le stesse tecniche fluviali, per recuperare persone bloccate in acque o in zone impervie mediante manovre con corde. E' quanto accaduto ad Ariano Irpino dove i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, sono intervenuti in località Trave-Tesoro per recuperare un cane nell’invaso di una cava. L'animale si era arrampicato sugli scogli, in una zona particolarmente impervia dopo essere giunto sul posto insieme al suo padrone per effettuare un bagno. Un secondo esemplare era riuscito nell'intento. L'intervento dei caschi rossi è stato davvero provvidenziale, rapido e il recupero è andato a buon fine grazie all'esperienza e all'azione precisa e prudente dei soccorritori. Sul posto anche un gommone pronto ad entrare in azione. Alla fine il cane, spaventato, ma in buone condizioni è stato riaffidato al proprietario, un imprenditore del luogo che ha ringraziato i vigili del fuoco per il loro preziosissimo intervento.