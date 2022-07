Ariano: partita la sfida dei mercatini agroalimentari nelle periferie Inaugurato questa mattina a Cardito, nel piano di zona il primo mercato agroalimentare

Al via l’esperimento dei mercatini rionali nelle due grandi periferie Cardito e Martiri ad Ariano Irpino. Istituzioni in campo, comune, chiesa e associazioni di categoria per rilanciare un settore fortemente in crisi e riqualificare le periferie, nelle aree interne.

Un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione Franza e seguita con particolare attenzione da parte del consigliere delegato al commercio Andrea Melito e dall'assessore alle periferie Pasqualino Molinario, per andare incontro a una legittima, ma per anni purtroppo disattesa, richiesta dei concittadini del rione.

"Perché avere un mercato agroalimentare solo in Centro? Era giusto che anche i due rioni di Cardito e Martiri avessero un mercato agroalimentare, a vantaggio degli anziani e dei concittadini residenti. I mercati rionali - afferma il sindaco Enrico Franza - costituiscono una nuova occasione di incontro e luogo di aggregazione, nonché un'ulteriore opportunità per i nostri agricoltori. Un servizio tuttora in fase sperimentale, da incentivare e rafforzare, e della cui buona riuscita l'amministrazione è certa grazie alla collaborazione di tutti.”

Tre, dunque, i mercati agroalimentari nella città di Ariano. Prossimo appuntamento, lunedì mattina nel rione Martiri (piazzale antistante il locale Reset).

Nuovo calendario dei mercati agroalimentari aggiornato: Lunedi mattina: Rione Martiri, mercoledì mattina: piazzale Calvario, sabato mattina: rione Cardito.