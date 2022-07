Taurasi, l’opposizione: "No alle cittadinanze onorarie strumentalizzate" La nota della consigliera capogruppo Linda Tedesco e del consigliere Giuseppe Tedesco

"La cittadinanza onoraria viene concessa per motivi eccezionali e interpreta i desideri, i sentimenti della cittadinanza che sente il dovere di riconoscere pubblicamente e di additare alla pubblica estimazione l’opera di quanti abbiano, con atti di particolare significato, contribuito al prestigio del proprio paese, della propria comunità, sia con la loro personale virtù, sia con disinteressata dedizione all’azione per raggiungere rilevanti atti di liberalità, di pacifica convivenza e fratellanza.

Il conferimento della cittadinanza onoraria, in tutti i comuni, prevede l’approvazione del consiglio comunale, in genere nei comuni di grandi dimensioni è richiesta una maggioranza qualificata, nei piccoli comuni l’unanimità, e comunque il comune per questioni di questo tipo dovrebbe dotarsi di un regolamento.

Il comune di Taurasi non ha questo regolamento, l’amministrazione ha pensato bene di non dotarsene e comunque di non fare, in assenza di regolamento, il passaggio comunicativo con i consiglieri di minoranza, la gravità stà in questo.

Il conferimento della cittadinanza onoraria riguarda TUTTA la cittadinanza e l’organo che rappresenta TUTTA la cittadinanza è il Consiglio Comunale.

Ma oggi il fatto più grave è che in mancanza dell’unanimità in Consiglio il sindaco/vicesindaco vorrà procedere ugualmente da solo.

Sarebbe stato un fatto ugualmente molto grave anche se di sua iniziativa avesse conferito l’onorificienza a Gandhi o Beethoven!

I sottoscritti pertanto rendono chiara la propria dichiarazione di voto in consiglio comunale per non dar seguito a polemiche o strumentalizzazioni: “La cittadinanza onoraria non è un fatto passeggero che si può prestare a strumentalizzazioni, la cittadinanza onoraria non è una ad personam o una scelta di cuore ma un riconoscimento profondo, un abbraccio ideale tra Tutti i cittadini di Taurasi e chi la Riceve.

E’ profonda pertanto la nostra convinzione della necessità di separare il rispetto dovuto per l’alto valore professionale dell’avv Lorenzo Mazzeo e del dott. Cesare Gridelli, come anche di altri, dai tentativi di strumentalizzazione politica delle loro figure.

Non accettiamo proposte calate dall’alto, che seguono l’ordine di uno schieramento, perché, in quanto incasellate in una precisa parte politica, appaiono intransigenti, faziose, provocatorie, strumentali tanto da porre fondati dubbi.