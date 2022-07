Donne per le donne: confronto interessante promosso dalla Fidapa ad Ariano Le difficoltà che la donna incontra nel proprio percorso di crescita professionale e lavorativa

Nel museo civico di Ariano Irpino, la presidente della sezione Fidapa del tricolle Sara Sebastiano e la giovanissima socia young Gilda Ciccarelli, in collaborazione con le loro omologhe per la sezione di Grottaminarda, hanno organizzato l’incontro dal titolo “Women for Women”.

La presidente di Ariano si dichiara orgogliosa di rappresentare un gruppo che si distingue per entusiasmo e professionalità: "L’evento ha visto la partecipazione attiva della platea in un momento di confronto che aveva l’obiettivo di analizzare le difficoltà che la donna incontra nel proprio percorso di crescita professionale e lavorativa. Ringrazio quante, raccontando le loro esperienze nel meeting dinamico, hanno partecipato suggerendo idee e iniziative concrete a sostegno della donna nel mondo del lavoro”.

Di seguito, le parole di Gilda, prima attrice della Compagnia Teatrale “La Fermata”, futuro giovane medico e moderatrice dell’incontro:

“Grazie per la partecipazione. Cara Reichel vi ringrazia per il gagliardetto, mi ha detto che cercherà di esporlo i giorni dello spettacolo e che lo appenderà nella loro sede a New York. È rimasta molto colpita dalle storie di tutte e le è piaciuto il confronto che c’è stato poi.

Colgo l’occasione per sottolineare l’importanza che ha per me questo gruppo: il supporto che è stato dato a me è frutto di un grande cuore. È stata una bella esperienza che ha mostrato, a mio parere, uno sguardo concreto verso il futuro, che ha rassicurato sia me che le mie coetanee.

Nella parte finale è stato detto “bisogna credere in se stesse”, si può credere in se stesse quando in certi ambienti, come questo, un gruppo sostiene ogni socia.

Women for Women quindi donne per le donne, donne a supporto delle altre donne, anche nei momenti di confronto come ieri sera e invece troppo spesso capita di chiudersi in convenzioni e convinzioni che creano una stasi nociva per ogni società.

Il passato, la nostra storia, è importante perché, secondo me, deve gettare le basi per il futuro, per cui, grazie! "