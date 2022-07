Covid, è allerta: una morta ad Ariano. Aumentano i ricoveri. "Vaccinatevi" I dati dal Frangipane : record di contagi oltre mille in poche ore

Risale l'allerta covid in Irpinia. Oltre mille contagi in poche ore e cinque decessi in tre giorni. Poche ore fa è spirata una 87enne di Flumeri al Pronto Soccorso del Frangipane. Riparte la campagna di comunicazione regionale per i vaccini. si invitano gli over 80 e fragili a fare rapidamente la quarta dose. Intanto sono 13 i malati covid al Frangipane ospedalizzati: 9 in degenza ordinaria, 3 in subintensiva e una persona in ortopedia.