Volontariato, passione e servizio : il grande esempio di Maria Spina Pratola Un cuore grande, da sempre al fianco dei più fragili e bisognosi

Ha preso parte a diverse missioni umanitarie, ha indossato più divise nel suo cammino ma è rimasta sempre umile e disponibile con tutti, in ogni momento e in qualsiasi circostanza. Un vero e proprio jolly del volontariato. Stiamo parlano di Maria Spina Pratola, punto di forza indiscutibile dell'associazione Panacea. Dall'emergenza Covid, dove ha ricoperto un ruolo fondamentale, attivamente h24 fino a sfidare le numerose insidie legate alla pandemia, ai giorni nostri mostrando grande umanità, sacrifici e spirito caritatevole. Lo dimostra il suo impegno prezioso, in prima persona nel contribuire a risolvere l'ennesima emergenza abitativa di un uomo costretto a dormire in strada. Sempre in prima linea Maria Spina Pratola insieme ai volontari di Panacea Odv, ed in rete con le altre associazioni di volontariato del territorio. Contattata dai servizi sociali è prontamente intervenuta per offrire grazie alla sua esperienza, assistenza e monitoraggio, in stretto contatto con il direttore del consorzio sociale e gli assistenti sociali. Di supporto alla sorveglianza scolastica, ai centri vaccinali, all’emergenza Ucraina, negli aiuti agli anziani e bisognosi. Non si è mai tirata indietro ed è sempre in prima linea, con una grande esperienza di volontariato maturata sul campo. Un cuore grande al servizio dei più fragili e bisognosi