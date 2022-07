Ariano, attività commerciali: niente canone occupazione suolo pubblico Proroga decisa dall'amministrazione Franza fino al prossimo 30 settembre 2022

Prorogata, con apposita delibera di giunta comunale la totale esenzione al pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (canone unico patrimoniale) per l’esercizio di attività commerciali. La proroga dell’esenzione è confermata, per tutti, fino al prossimo 30 settembre 2022.

Così il sindaco Entico Franza: “Dopo le difficoltà affrontate negli ultimi due anni, l’augurio, è che questa estate possa finalmente essere simbolo di rinascita collettiva”.

Gli esercenti e tutti i soggetti interessati ad installare pedane attrezzate, tavoli, ombrelloni ...ecc, o, più semplicemente, occupare spazi pubblici per l’esercizio delle loro attività ricettive, potranno presentare la regolare “richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche” all’indirizzo pec: protocollo.arianoirpino@asmepec.it o direttamente all’ufficio di protocollo del comune di Ariano, per ottenere, in automatico, l’esenzione del pagamento del canone patrimoniale unico fino al prossimo 30 settembre 2022, nonché, la relativa autorizzazione.

La foto bellissima dello scorso affollato week end lungo via D'Afflitto dal profilo facebook di Fabrizio Pagliaro presso Spritzeria temporanea, attivissimo e poliedrico come sempre, che grazie al dinamismo e determinazione, insieme ad altri giovani sta contribuendo a dare nuova linfa al centro storico.