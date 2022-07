Ariano, mercatini rionali: non è meglio vicino al Santuario Madonna di Fatima? All'appello mancano ancora altri sei venditori ambulanti, quattro quelli totali ad oggi

Un ambulante in più rispetto a sabato scorso, quattro in totale quelli presenti stamane e una nuova proposta da parte dei residenti che si spera possa concretizzarsi già dalla prossima settimana. Trasferire gli ambulanti accanto al Santuario Madonna di Fatima. In questo modo si avrebbe un contatto ancora più diretto con gli abitanti. Piccoli accorgimenti in corso d'opera per migliorare un'iniziativa molto apprezzata ma non ancora andata a regime. All'appello mancano altri sei venditori ambulanti che in un primo momento avevano dato la propria adesione. Stamane sul posto la polizia municipale che ha dovuto fare i conti con diversi mezzi parcheggiati nell'area adibita il sabato a mercato. Presente Giovanni Checa in rappresentanza del gruppo comunale di protezione civile.