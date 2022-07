Maddalena Grasso: 106 anni e la passione per le poesie del poeta Parzanese Una bella storia di longevità e amore da Ariano Irpino

Ha superato la fase più acuta e rischiosa della pandemia, compreso le varie varianti senza neppure vaccinarsi, essendo fortemente contraria, ha visto guerre, terremoti e carestia affidandosi sempre e solo a Dio nella sua lunga vita.

E’ la bella storia di longevità che arriva da Ariano Irpino e vede come protagonista Maddalena Grasso, 106 anni e non sentirli.

"Mangio molta frutta, un gelato il pomeriggio insieme alla cara Giovanna che mi assiste e spesso il mio piatto preferito arianese pipilli e patane. Se sono nervosa non dormo tutta la notte, altrimenti vado a riposare dopo le 19." Non è per niente spaventata dal Covid Maddalena: "I terremoti hanno lascoiato un brutto ricordo nella mia mente. Scene davvero tristi e di estrema povertà."

Appassionata profondamente del poeta Pietro Paolo Parzanese non poteva mancare una sua poesia in questa giornata straordinaria.

A farle visita nel giorno dei suoi 106 anni nell'abitazione di via Nazionale, il sindaco Enrico Franza: "Sono eventi davvero straordinari e unici. Una donna esemplare che non finisce n ai di stupire. Grande ammirazione davanti a tanta vitalità, ottimismo e voglia di vivere le relazioni. E' un giorno bellissimo per Ariano."