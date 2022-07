Sentieri mediterranei: anteprima edizione 2022 a Summonte Si parte domani giovedì 14 luglio alla ore 9.00 dall'info-point del comune

Sentieri mediterranei, tutto pronto per la XXIII edizione in Irpinia a Summonte. Si parte domani giovedì 14 luglio alla ore 9.00 presso l’Info-point del comune per l’escursione a cura dell’associazione Irpinia Trekking presso Campo San Giovanni: prevista anche la possibilità di effettuare l’arrampicata sportiva. Nel pomeriggio, invece, alle ore 16 visite guidate presso il complesso Castellare Torre Angioina, museo civico di interesse regionale. Alle 21, infine, in piazza De Vito il concerto di Leon Beal & Lgb Band.