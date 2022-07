Fumo e odore acre alle poste centrali ad Ariano: scattano le verifiche Intervento dei vigili del fuoco di Grottaminarda

Presenza di fumo e odore acre all'interno della sede centrale delle poste in via Calvario ad Ariano Irpino. E' la segnalazione giunta al 115 dai dipendenti della struttura del tricolle. Sul posto si è portata con immediatezza una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. Sono state avviate una serie di ispezioni meticolose, dalla cabina elettrica ai vari dispositivi interni da cui non è stata rilevata alcuna anomalia. Presente anche una volante del locale commissariato di polizia. Sarà ora una ditta specializzata incaricata dalle poste centrali ad effettuate un sopralluogo accurato per capire che cosa realmente è successo. Dipendenti fermi e oparazioni momentaneamente sospese nei vari sportelli durante le verifiche tuttora in atto.