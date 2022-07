Rottura condotta e lavori di manutenzione: mancherà l'acqua: ecco dove L'avviso dell'alto calore al comune di Ariano Irpino

A causa della rottura di una condotta idrica da 400 nel territorio del comune di Ariano Irpino e di lavori improcastinabili di manutenzione, l'erogazione idrica a servizio dei serbatoi di diversi comuni è sospesa.

"Potrebbero verificarsi - fa sapere in una nota l'amministratore unico dell'alto calore servizi, Michelangelo Ciarcia attraverso una pec indirizzata al Comune - disfunzioni all'erogazione idrica durante la giornata odierna in virtù della durata dell'intervento di riparazione in atto la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio."

Ecco i comuni interessati dall'interruzione: "Ariano Irpino compreso ospedale e carcere, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Savignano Irpino e Greci.