Primo soccorso: la protezione civile flumerese fa prevenzione nella aree rurali Un corso di primo soccorso per rafforzare il livello di prevenzione sul territorio

Un corso di primo soccorso per rafforzare il livello di prevenzione sul territorio, partendo dalle aree più fragili, lontano, spesso non facili da raggiungere, soprattutto in condizioni climatiche avverse. Protagonisti dell'iniziativa, gli abitanti di contrada Tesoro, territorio al confine tra Campania e Puglia e tra i più attivi grazie al dinamismo di uomini e donne particolarmente motivati, grazie anche alla sinergia con il parroco della contrada Padre Paolo.

Illustrata con lezioni teoriche ed esercitazioni, l'assistenza sanitaria che viene offerta in situazioni d'emergenza da parte di persone non qualificate, anche se spesso addestrate. L'obiettivo principale è stato quello di insegnare a riconoscere una emergenza, allertare il numero unico di emergenza 118, cosa fare e cosa non fare nei primi momenti delle piccole o grandi emergenze sanitarie che possono accadere in qualsiasi momento.

Entusiasmo, curiosità e grande apprezzamento da parte dei cittadini, giovani ed anziani in quali si sono complimentati con il presidente della protezione civile flumerese, Francesco Giacobbe, per la grande disponibilità e professionalità dimostrata, omaggiato di una targa per il suo impegno costante e concreto nel sociale.

Stesso ringraziamento è stato rivolto all'assessore Pasqualino Molinario, presente anche nelle vesti di medico ed esperto di manovre di rianimazione a cui questa tematica da anni sta particolarnente a cuore. E oggi pomeriggio dalle 15,30 al palazzetto dello sport, di scena ancora una volta la formazione blsd, a cura di Panacea e l’Albero del cuore.