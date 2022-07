Lavori condotta adduttrice: sospensione dell'erogazione idrica ad Ariano La comunicazione dell'alto calore servizi

L’alto calore servizi ha comunicato che, a causa di lavori alla condotta adduttrice nel territorio di Ariano Irpino, in data odierna mercoledì 20 luglio, è sospesa l’erogazione idrica.

Sono in corso gli interventi di riparazione in località Creta, per i quali si prevede l’ultimazione nel tardo pomeriggio, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera.

La nota è giunta dal comune di Ariano Irpino a seguito di una comunicazione ricevuta in data odierna, dall’alto calore servizi a mezzo pec.