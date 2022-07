"Esalazioni maleodoranti da fogna e noi costretti a tenere le finestre chiuse" Appello da parte degli abitanti dei 63 alloggi di località Viggiano ad Ariano Irpino

Caldo torrido e come se non bastasse anche odori maleodoranti insopportabili. "Viviamo in una situazione di degrado assoluto, con una foglia otturata, stracolma di escrementi e schifezze varie da giorni e il caldo tremendo di queste giornate non ci permette neppure e di tenere le finestre aperte."

E' l'appello che arriva dagli abitanti dei 63 alloggi nel piano di zona ad Ariano Irpino, meglio noti come le case gialle.

"Abbiamo avvisato chi di competenza, ci siamo rivolti alle varie istituzioni ma nulla. Nessun risultato, nessuna risposta. E' da diversi giorni che stiamo chiedendo un aiuto, ma sembra che il problema non interessi nessuno. Abbandonati da tutti."

Giriamo la segnalazione giunta alla nostra redazione a chi di competenza affinchè di possa intervenire al più presto, effettuando un sopralluogo con la polizia municipale e area tecnica.