Ariano: modifiche da parte del Comune per la Ztl in centro Ecco cosa cambia

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino, con delibera di Giunta n. 156 del 19.7.2022, ha apportato una modifica per la Ztl su Via Roma - Piazza Plebiscito - Via Mancini, che verrà effettuata solo nei fine settimana.

Questo lo schema:

Dal 15 luglio al 15 settembre 2022 su Via d’Afflitto – Via Tribunali giorni feriali e festivi dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 03,00. Dal 15 luglio al 31 agosto 2022 su Via Roma – Piazza Plebiscito – Via Mancini venerdì, sabato e festivi dalle ore 19,30 alle ore 03,00.